Landini | “Gli scioperi non si minacciano | si fanno quando è ora”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 6 maggio 2023) BOLOGNA – “Una bellissima piazza, una partecipazione enorme. Ringrazio tutti: la gente non cade nella propaganda” del governo, “c’è bisogno di cambiare”. Infatti “le politiche che sta facendo il governo non hanno il consenso del paese e c’è bisogno di cambiare musica”. Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio, nella giornata di mobilitazione indetta da tutte e tre le sigle sindacali a Bologna “Per una nuova stagione del lavoro e dei diritti”. Durante il corteo della Cgil il segretario ha aggiunto, in merito alla possibilità di organizzare uno sciopero generale: “Non escludiamo nulla, gligenerali non sima siè il momento di farli”. Per“occorre combattere la precarietà, aumentare i salari e per questo c’è bisogno di una riforma ...