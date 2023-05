Lanciano forno a microonde su un bus | denunciati due ragazzi

(Di sabato 6 maggio 2023) CRONACA DI ROMA – Duesono stati individuati edopo aver lanciato unsu un autobus, provocando danni e interrompendo il servizio pubblico. L’incidente è avvenuto mercoledì 3 maggio a Roma, nel quartiere Laurentino, mentre un autobus della linea 723 era in transito con passeggeri a bordo. Uno deisi è affacciato da una balconata per verificare la posizione dell’autobus, indossando una felpa blu con cappuccio. Ha quindi lanciato ilverso la strada, colpendo il tetto dell’autobus e rompendo l’anta con cui ilsi apriva. L’autista è stato costretto a interrompere la corsa e far rientro in deposito per controllare il veicolo. Fortunatamente, un’altra persona presente ha ripreso l’intera ...

Uno 15 anni, l'altro 23. Uno va a scuola, l'altro non studia più. Annoiati, in un pomeriggio di maggio. Aspettano il passaggio di un autobus e una microonde da un ballatoio al primo piano. Anzi, uno lo scaraventa giù, l'altro lo riprende. "Era uno scherzo, una bravata", hanno detto ai poliziotti che li hanno individuati e ...

Un controllo capillare del territorio, unito a tempestive e meticolose indagini, ha consentito agli uomini della Polizia di Stato del IX° Distretto Esposizione di rintracciare coloro che ...Mentre uno si sporgeva per lanciare l’elettrodomestico, l’amico ha ripreso la scena con il cellulare: denunciati per danneggiamento ...