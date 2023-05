Frankha deciso: in futurofarà più il manager "a scadenza". Il mister, ora ad interim al Chelsea fino alla fine della stagione, ha parlato al Guardian spiegando divolersi più trovare in ...... le dichiarazioni Frank, in conferenza stampa, ha parlato della situazione del suo Chelsea. LE PAROLE - "Anche se i tifosi potrebberovolerlo sentire, bisogna fare dei piccoli passi. Per ...... l'ennesima di questa seconda gestione. Da quando l'ex centrocampista e capitano è tornato 'a casa', accettando il ruolo di traghettatore dopo l'esonero di Potter, i londinesihanno ...

Lampard: “Non voglio più essere manager ad interim” ItaSportPress

Il tecnico ora al Chelsea ha spiegato cosa cercherà al termine dell'esperienza con i londinesi in questa stagione.Frank Lampard, tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa della situazione della sua squadra: le dichiarazioni Frank Lampard, in conferenza stampa, ha parlato della situazione del suo Chelse ...