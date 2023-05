L' allergia? E' un epidemia

Leggi su panorama

(Di sabato 6 maggio 2023) Negli ultimi anni si sta verificando un aumento esponenziale dell’ipersensibilità a tante sostanze, legata anche a fioriture sempre più precoci e prolungate nel tempo. E non è solo colpa del clima che cambia. Così i problemi dati da pollini, alimenti, acari della polvere - solo per citarne alcuni - sono ormai diventati un tormento perenne. Per sette persone su dieci, l’avvento della bella stagione è un inno alla gioia: fiori, colori, gite fuori porta, tepore mentre si passeggia. Per le altre tre, quelle che soffrono di(più o meno il 25-30 per cento della popolazione) la primavera è, molto semplicemente, una iattura. Un susseguirsi di starnuti, naso che cola, occhi che lacrimano, prurito in gola, persino un leggero sibilo bronchiale simile a quello di un fumatore incallito di mezza età. Lo strazio, in genere, va avanti per qualche mese, a seconda del tempo di ...