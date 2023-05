L’allarme social sul nuovo sforzo di disinformazione cinese

Leggi su formiche

(Di sabato 6 maggio 2023) Lo scorso mercoledì maggio la società Meta, che controlla Facebook e Instagram, ha annunciato la sospensione di 107 account legati al think tank fittizio New Europe Observation e responsabili della messa in atto di campagne di. Come giustificazione, Meta ha affermato che questi utenti “violavano la sua politica sui comportamenti non autentici coordinati”. A una prima occhiata, le attività online di questo network (che oltre a Facebook e Instagram si estendevano anche su Telegram, Twitter, TikTok, Reddit, BlogSpot e WordPress) non si differenziavano particolarmente da quelle di tante altre reti sospese da Meta: promozione di proteste contro il multimiliardario George Soros (bersaglio prediletto di numerosi gruppi complottistici ed estremisti), condivisione di post particolarmente critici verso i migranti e la comunità Lgbt, e diffusione di contenuti ...