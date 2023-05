L’AlbinoLeffe vince il primo round del playout | 1-0 al Mantova allo Stadium

Leggi su bergamonews

(Di sabato 6 maggio 2023) Zanica. Nel pienone da record di unocon oltre 1700 spettatori di cui quasi 500 ospiti,1-0 ildelcontro il. Una vittoria preziosa, da difendere nel ritorno di sabato 13 a campi invertiti, sempre alle 17: basterà non perdere per garantirsi la permanenza in Serie C. Qualunque sconfitta, però, costerebbe la D, in virtù della peggior posizione in classifica a fine campionato. La partita Foscarini se la gioca con il 3-5-2 con Petrungaro preferito a Gusu a destra con Zoma a sinistra e l’intoccabile coppia d’attacco Cocco-Manconi. Saltarelli con Marchetti e Borghini compone la difesa a tre davanti a Offredi, Doumbia e Brentan accompagnano in mediana il perno centrale Genevier. Ilsquillo è ...