Che partita sarà(palla a due stanotte alle 02:30, ora italiana) Gli aggiustamenti Prima però, per inquadrare meglio la prossima, un passo indietro a gara - 2. Come pronosticato, ......ora aidel passato (leggi serie contro i Grizzlies) importa poco mentre tutta l'attenzione è sulle sfide che la difesa di Golden State può proporre a Davis. Com'è cambiata la difesa...Los Angeles ospita Golden State alla Crypto Arena in gara - 3 dei quarti di finale dei Playoff NBA 2022/2023 . Sfida in parità dopo le prime due partite, con iche si sono imposti in gara - 1 sul 112 - 117 per poi cadere in gara - 2 sul 127 - 100. Los Angeles cercherà ora di sfruttare il valore campo per tornare avanti nella serie. Appuntamento ...

Lakers-Warriors, si torna a LA sull'1-1: pronostico e quote di gara-3 La Gazzetta dello Sport

La serie più affascinante di questi playoff si sposta a Los Angeles, con il punteggio in perfetta parità. I Lakers hanno "scippato" il vantaggio del fattore campo a Steph Curry e compagni, decisi a ri ...Ci sono volute sette gare per stabilire chi tra Sacramento Kings e Golden State Warriors avrebbe sfidato i Lakers nelle semifinali di Western Conference. La “bella” fra le due franchigie californiane ...