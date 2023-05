... perché ha il piacere di condividere quest'avventura con decine di amici " i componenti dell'orchestra Cappella Andrea Barca " con i quali c'è grande; perché, infine, centinaia di ..."Sei la mia", ha scritto Giorgia Soleri in una lunghissima dedica su Instagram . Ma no, non è per il fidanzato Damiano David. Nulla a che vedere con la presunta crisi della coppia, di cui si ...Splendidi interpreti e vettori di questa bramosia di vita sono Filippo Timi e Lucia Mascino, attori di grande, oltre che artistica, pronti, come sempre, a mettersi in gioco senza ...

L'affinità elettiva tra Re Carlo e Regina Camilla: un amore scritto negli Astri Vanity Fair Italia