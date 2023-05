L' addio di Aldo Cazzullo al collega Corrado Ruggeri | scomparso il 24 aprile

Leggi su iodonna

(Di sabato 6 maggio 2023)(foto di Carlo Furgeri Gilbert). Scrive, ne La mia Asia, uno dei suoi tanti, bellissimi libri di viaggi, che al largo delle coste birmane c’è un’isola deserta, senza proprietario. Non c’è nulla: solo una capanna, un pennone, e una bandiera. Chi vuole passarci la notte, possibilmente non da solo, vi arriva in piroga o con un’imbarcazione di fortuna – non ci sono porti sull’isola – e alza la bandiera, per segnalare la propria presenza. Così il resto del mondo saprà che l’isola è occupata, ha già un padrone, sia pure per una sola notte; ed eviterà di disturbare.era un gigante. Grande, grosso, sorridente, era un piacere abbracciarlo, più ancora farsi abbracciare da lui. Fu la prima persona che incontrai, entrando alla ...