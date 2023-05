L’abbraccio di Giorgia Meloni a Michela Murgia dopo le parole sulla malattia | «Spero vedrai il giorno lontano in cui non sarò più premier»

(Di sabato 6 maggio 2023) «Voglio mandarle un abbraccio e dirle che tifiamo per lei». Così la presidente del Consigliosolidarizza con Miche. La scrittrice ha rivelato questa mattina in una lunga intervista al Corriere della Sera che il tumore che la affligge da tempo è arrivato al quarto stadio e se il decorso dellanon dovesse invertirsi le rimarrebbero pochi mesi di vita. Rispondendo a, che ha detto di augurarsi di riuscire a vivere fino alla fine del governo, definito senza mezzi termini «fascista», lapremette di non averla mai conosciuta e di non condividerne le idee, ma sottolinea: «davvero che lei riesca a vedere ilin cui nonpiù Presidente del Consiglio. come ...

