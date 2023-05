La Vuelta Femenina 2023 | Annemiek van Vleuten beffa in volata Gaia Realini per millimetri

(Di sabato 6 maggio 2023) AGGIORNAMENTO 16.00 Cambio di programma: la vittoria va advan. La giuria ha rivalutato il photofinish (che resta molto dubbio) e, dopo diversi minuti dall’arrivo, proprio in vista della premiazione, ha assegnato il successo alla campionessa iridata. Arriva la prima firma azzurra su La. Un vero e proprio capolavoro quello timbrato danella sesta tappa della corsa iberica: l’azzurra è riuscita ad imporsi sul traguardo di Laredo, sfruttando il lavoro monstre divan, nuova leader della classifica generale. Per, al primo anno nel World Tour, è ovviamente la vittoria più importante della carriera, la seconda dopo il Trofeo Oro in Euro agguantato ...

Nessun Iframes SPAGNA - 03 - 05 - 2023 - - Ancora un buon risultato per Francesca Barale nella seconda tappa delladi 105,8 km con partenza da Orihuela e arrivo a Pilar de la Horadada, nel sud della Spagna. La portacolori del Team DSM è arrivata col gruppo di testa, dove in volata si è imposta la ...Nessun Iframes 02 - 05 - 2023 - - Il primo tour femminile spagnolo della storia, ladi 7 tappe, è scattato ieri 1° maggio con la cronometro a squadre di 14,5 km a Torrevieja, nella provincia di Alicante. In gara anche la domese Francesca Barale del team olandese DSM ...In campo femminile le atlete saranno invece impegnate nella, corsa in terra spagnola che prevede sette tappa dal primo al 7 maggio prossimo. Al via anche l'ossolana Francesca Barale ...

VUELTA FEMENINA. SPLENDIDA VITTORIA DI GAIA REALINI, VAN VLEUTEN CONQUISTA LA MAGLIA ROSSA TUTTOBICIWEB.it

Arriva la prima firma azzurra su La Vuelta Femenina 2023. Un vero e proprio capolavoro quello timbrato da Gaia Realini nella sesta tappa della corsa iberica: l'azzurra è riuscita ad imporsi sul tragua ...Piombano insiemesul traguardo, l'esperta campionessa del mondo che ha vinto tutto in carriera e la piccola scalatrice che arriva dall'Abruzzo: Una volata serrata e alla fine il verdetto premia Gaia Re ...