La storia di Valeria | che combatte insieme a suo figlio contro la malattia di Wilson | «Una terapia ci libererebbe»

(Di sabato 6 maggio 2023) Ladiè una rarissima sindrome su base genetica che comporta l’accumulo tossico di rame negli organi con effetti a livello epatico e neurologico. Nonostante sia di base ereditaria, di regola non viene trasmessa ai figli a meno che i genitori non siano entrambi malati o portatori sani, e che tra loro non ci sia consanguineità.Noce, 38 anni, porta con sé questa. Andrea, il padre di suo, no, ma dalle successive analisi si è scoperto portatore sano. Così loro, il piccolo Mattia, è nato con la sindrome. La loroè raccontata dal Corriere della Sera, che spiega come a, e alle mamme di bimbi con malattie genetiche rare, è dedicata la campagna Telethon «Io per lei». Per la quale, oggi e domani, ...