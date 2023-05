La spada | l’epistola | il globo d’oro e l’unzione | i simboli e i riti della liturgia di incoronazione di re Carlo III

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 maggio 2023) Snella sì, ma sempre legata alla tradizione e agli elementi piùcimonarchia. “Chiamati a servire” è il tema chiave scelto per la cerimonia che si terrà oggi, 6 maggio, durante la qualeverrà incoronato e prometterà di essere “venuto non per essere servito ma per servire”. Tra i cambiamenti voluti da reIII, la lettura delaffidata al Primo Ministro Rishi Sunak invece che a un vescovo, mentre ladi Stato offerta al sovrano è stata sostituita dallaGioiello per “resistere al male e difendere il bene”. Altra novità nella benedizione finale, durante la quale sfileranno i rappresentanti di tutte le fedi (ebrei, indù, sikh, musulmani e buddisti). Del resto, quella inglese è tra le società più multietniche al mondo e ...