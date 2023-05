La sorpresa di Oriana Marzoli nel video virale | ‘Minchia quanto è costato?!’ – VIDEO

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 6 maggio 2023), naturalizzata in Spagna ma dal cuore venezuelano, ha stupito tutti dimostrando di parlare anche in dialetto siciliano! Nelche ha fatto il giro del web, la ragazza non riesce a trattenere ladavanti al prezzo elevato di un acquisto e utilizza la parola “minchia” con grande efficaciainsieme al fidanzato Daniele e gli amici Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, hanno trascorso una divertente giornata a Gardaland. Gli ex concorrenti del Grande Fratello sono diventati amici inseparabili nella vita reale. Mentre si avvicinano al parco divertimenti, Edoardo scherza dicendo: “Stiamo per entrare a Gardaland e la prima attrazione che voglio fare è ‘la valle dei testicoli‘”. In realtà, la prima attrazione che scelgono è il Blu ...