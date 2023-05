La solenne incoronazione di Re Carlo III e la storia millenaria delle insegne del potere

Leggi su moltouomo

(Di sabato 6 maggio 2023) Nel nome di un rito che si perpetua, immutabile, da più di mille anni, si è conclusa l’di ReIII, in cui il sovrano ha giuratomente di “regnare secondo giustizia e con misericordia e di mantenere la Chiesa di Inghilterra”. Una cerimonia che non sarà facile rivedere e che ha goduto di alcune piccole novità, rispetto all’ultima, celebrata nel lontano 1953, quando venne incoronata sua maestà Queen Elizabeth II. La processione e la carrozzadi ReIII, la Diamond Jubilee State Coach. Photocredit bbc.co.uk by Getty Image Per raggiungere l’abbazia di Westminster, teatro dell’, ReIII ha percorso un tragitto iniziato da Buckingham Palace attraverso i luoghi più rappresentativi di Londra: Trafalgar ...