La Realtà Virtuale approda al Cinema

Laconquista anche il cinema: nella giornata di ieri, infatti, al terzo piano di Anteo Palazzo del Cinema a Milano è stato inaugurato "Anteo Rai Cinema Spazio", la prima ...Sclerosi multipla, hi - tech e sport per la riabilitazione, a Genova le ultime novità al Congresso RIMS Network Europeo Rehabilitation in Multiple Sclerosis Robot e, tecnologie digitali, esercizi fisici, counseling psicologico e lavorativo. Nella cura della sclerosi multipla, la riabilitazione può prendere forme molto diverse fra loro, tutte però ...In uno spazio lettura e relax al terzo piano del Palazzo del Cinema, accanto alla sala Astra, nasce il nuovo Anteo Rai Cinema Spazio, primo in Italia attrezzato per la...

A Milano il primo spazio per la realtà virtuale al cinema Agenzia ANSA