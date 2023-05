La Realtà Virtuale approda al Cinema

...nell'universo" (Retail Plaza, Pad. 2, U25 - Z32). Come cambia il Costumer journey Come evolvono i touch point In collaborazione con Retail Institute, ne parlano con primarie...... infatti, l'Ordine ha organizzato un webinar di approfondimento su "Metaverso, Architettura e Design" per trovare risposta su come possono il Metaverso(i), la(VR) e l'Intelligenza ...... tra l'altro, ha bloccato qualche mese fa Meta (la proprietaria di Facebook e Instagram) dall'acquisire una start - up diproprio per motivi di tutela della concorrenza. Da noi ...

A Milano il primo cinema d'Italia con i film in realtà virtuale MilanoToday.it