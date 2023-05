La rassegna “I Concerti per Federico” prosegue con “Pulcinella-Contraddizioni napoletane”

(Di sabato 6 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il successo del Concerto di Primavera all’Università nel Galoppatoio della Reggia di Portici, la“Iper”, realizzata dalla Nuova Orchestra Scarlatti in collaborazione con l’UniversitàII di Napoli,con un altro appuntamento a ingresso gratuito intitolato “”. Giovedì 11 maggio 2023 ore 18.00, nel nuovo e avveniristico Complesso Scampia dell’UniversitàII, a Napoli in Viale della Resistenza. Un concentrato di ritmo, voci, colori ed emozioni diverse attraverso il millenario universo della musica partenopea, in cui la Nuova Orchestra Scarlatti è affiancata dalla voce popolare e le tammorre di Giusy Lo Sapio, dal ...

Lo segnala un lettore di Abruzzoweb, inviando unafotografica della situazione attuale al ... mettendo pietre su prato e un palco in fondo che, a detta di tutti gli esperti di, non ...Al via una nuova edizione di "Musica all'altezza", ladi escursioni eper valorizzare la montagna di Foligno. Coinvolti i piccoli paesi che puntellano tutto il territorio montano, con l'obiettivo di contribuire alla valorizzazione e ...advertisement Mercoledì 10 maggio Due giorni dopo, il 10 maggio alle 19, per la'I ... L'ingresso aiè come sempre libero e gratuito. Per altre notizie di eventi clicca qui.

“Concerti all'oratorio”, rassegna musicale alla chiesetta di ponte ... Ravenna24ore

Sarà davvero un “Evento Sonata” quello che si terrà domenica 7 maggio alle ore 20:00 presso il CineClub Mu.Ra. in Via Kennedy a Noci per l’inaugurazione della XIX Rassegna di Concerti “Saverio Mercada ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...