La quattordicesima domenica del tempo ordinario | Pupi Avati | Un film che testimonia la vita

I ricordi, tra un fervido passato e un dolce presente. Ladel tempo ordinario è il film più intimo e sensibile di Pupi Avati. Un film che intreccia la storia d'Italia, la nostra storia e, a detta del regista, intreccia la sua storia ...L'altro titolo da vedere in sala è 'Ladel tempo ordinario' di Pupi Avati con Gabriele Lavia, Edvige Fenech, Lodo Guenzi e Massimo Lopez (distribuito da Vision). Infine, in ...... è stata possibile perché l'attrice, che dal 2015 vive a Lisbona, è venuta a Roma per promuovere il film di Pupi Avati Ladel tempo ordinario in cui interpreta con struggente ...

LA QUATTORDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO Corriere TV

Pupi Avati, Edwige Fenech e Gabriele Lavia raccontano La quattordicesima domenica del tempo ordinario nella nostra video intervista.La band, con un nuovo album, confessa: "Dopo il secondo Sanremo stavamo per scioglierci. Volevano le hit, ma noi preferiamo l’impegno" ...