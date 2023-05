La prima foto della Terra del satellite meteo MTG-I1

(Di sabato 6 maggio 2023) Una densa copertura nuvolosa sull'Europa nord-occidentale e sulla Scandinavia. Al centro, sull'Italia e sui Balcani un cielo relativamente sereno. Questaarriva da 36mila km d'altezza... È la, straordinaria, immaginerilasciata da MTG-I1, ilfrutto di un programma congiunto dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) e di Eumetsat, l'Organizzazione europea dei satellitirologici. Costruito da Thales Alenia Space come prime contractor è il primofamigliasat Third Generation (MTG).L'immagine, scattata dallo strumento Flexible Combined Imager (FCI), mostra le condizionirologiche su Europa, Africa e Atlantico con un dettaglio eccezionale e una nitidezza mai raggiunta ...

Laoccasione è della Roma con un destro da fuori area di Pellegrini deviato da Bastoni e ... "LivePhotoSport " .L'ex tronista di 'Uomini e Donne' ha pubblicato oggi, 6 maggio, delle bellissimecon un ...di tutto, perché per complimentare una donna bisogna per forza affossarne un'altra Ma, soprattutto,...Dopo aver saltato gara - 2 per un problema alla caviglia destra rimediato nel finale della... FOTOGALLERY %srimanenti guida tv Tutte le partite NBA in onda sui canali Sky Sport Tutte le ...

Fiat 600, in rete la prima immagine del Suv da città: debutto imminente La Gazzetta dello Sport

La prima foto dell’incoronazione di Re Carlo III. “Sono qui per servire non per essere servito”: è la formula rituale con cui poi re Carlo, ha risposto, invocando l’esempio “del Re dei Re”, Gesù Crist ...Carlo III e la regina consorte Camilla sono arrivati a Buckingham Palace, da dove più tardi partirà la processione verso Wasminster Abbey per l'incoronazione. Il re è stato fotografato all’interno del ...