La politica imiti De Laurentiis tranne quando dice vincere e vinceremo con le mani sui fianchi

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 6 maggio 2023) Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera tesse l’elogio di Aurelio De: Il trionfo del Napoli rappresenta un prezioso esempio sia per il calcio, sia per ladi questo Paese. Pensateci: Devince senza avere alle spalle la forza di un fondo internazionale, di una multinazionale, di un colosso industriale. Si limita a utilizzare solo il suo talento di imprenditore. Che è, oggettivamente, notevole. E che gli permette di avere il bilancio della società in attivo. Per riuscire ae a tenere pure i conti in ordine, Deprocede però come raramente procedono gli altri presidenti, compresi quelli che siedono a Palazzo Chigi: programma. Con questo suo Napoli è partito dalla serie C, nel 2004. Ed è andato avanti. Ostinato, visionario, ferocemente lucido, quindi anche ...