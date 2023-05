La mamma si addormenta | il figlio di 5 anni esce e cammina fino al supermercato

(Di sabato 6 maggio 2023) Lasie ildecide di uscire. Nulla di strano se non fosse che ilha 5. È successo a Pisa, dove un bimbo è stato "avvistato" tutto solo in uned è scattato l'allarme. Come si legge su PisaToday, il direttore del negozio venerdì pomeriggio alla...

...sie coccolarlo mentre è stanco infatti lo aiuta ad abituarsi alla presenza dei genitori e a fidarsi di loro . Per questo anche quando appare più irrequieto o piange è il caso chee ...'Sono unastr***a', lo sfogo social fa infuriare il web: non fa dormire la figlia nel letto ... il video è commovente Siin taxi : la tariffa da capogiro Al suo risveglio, l'uomo non ...... a migliaia di chilometri da casa, senza più riabbracciare suaper ben 25 anni. Nato all'... Saroo , che ha solo 5 anni, sisu una panchina stanco del viaggio, ma al suo risveglio non ...

Mamma si addormenta: figlio di 5 anni ritrovato in un supermercato PisaToday

Nel primo pomeriggio di venerdì 5 maggio una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta presso un supermercato della periferia cittadina, su segnalazione del direttore che riferiva c ...Si è addormentato in taxi mentre stava tornando a casa dall'aeroporto. Un pisolino che è costato caro al protagonista di un video su TikTok, che è divenuto subito virale.