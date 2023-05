La frustrazione franco-italiana e la scoperta dell’acqua calda

Leggi su formiche

(Di sabato 6 maggio 2023) Ha ragione la Francia o l’Italia nella recente polemica fra cugini sull’immigrazione, evento epocale che sta cambiando l’identità di entrambi i paesi? Non ci sono ragioni o torti in scambi di accuse e insulti che mascherano la sensazione reciproca di impotenza per un fenomeno senza soluzioni semplici o in tempi brevi. È forse da questache entrambi i paesi devono uscire per trovare un cammino che deve essere necessariamente comune e travalichi i confini di tempo di diverse amministrazioni. Non c’è un presidente francese o un premier italiano che da soli o nel periodo del proprio mandato possano risolvere la questione migranti. Né la Francia può pensare che la sua storica presenza in Africa sia la risposta; come non è la risposta il piano italiano per l’Africa “Mattei”, un nome controverso oltralpe. Un piano deve coinvolgere tutta l’Europa, l’America e la ...