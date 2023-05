La fontana di piazza Navona si tinge di nero | blitz di Ultima Generazione

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 maggio 2023) CRONACA DI ROMA – Alle 15.30 quattro persone legate alla campagna NON PAGHIAMO IL FOSSILE, promossa da, hanno versato carbone vegetale diluito in acqua nelladei Quattro Fiumi aper lanciare l’allarme sul futuroche attende l’umanità e che si sta già manifestando con siccità e alluvioni sempre più frequanti. Immediato l’intervento delle Forze dell’ordine, che alle 15.55 hanno portato via gli attivisti. “Il nostro futuro ècome quest’acqua: senza acqua non c’è vita e con l’aumento delle temperature siamo esposti alla siccità, da un lato, e alle alluvioni, dall’altro. Acqua che manca per coltivare il cibo, acqua che cade tutta insieme distruggendo le case. Ci aspettano anni difficili, ma se non azzeriamo le emissioni ...