‘La Fagianata’ di Riccardo Magrini | “Evenepoel più forte di Ganna a cronometro Caruso è andato piano”

Leggi su oasport

(Di sabato 6 maggio 2023) LA STANGATA DI REMCOChe vincesse così non me l’aspettavo, pensavo ci fosse meno distacco. Quello che ha fatto la differenza è stato proprio il belga, perché bene o male gli altri sono lì vicini tra di loro. 22? di distacco permi sembrano tanti. Ma quando uno va così, c’è solo da togliersi il cappello e dirgli ‘bravo’.HA PERSO LA LEADERSHIP APer me il n.1 aadesso è, però se consideri Kueng,e Van Aert ce ne sono tanti. Anon ci si specializza più come una volta, abbiamo 6-7 corridori che se la possono giocare, anche seè una spanna sopra gli altri.HA PERSO QUALCOSA A...