La domanda del principe William alla turista pugliese diventa virale

La prima reazionePrincipe è stata chiedere: "Where is Puglia"... e passa dal 13,6%2019 al 17,8%2022, in aumento anche la quota delladestinata a sostituire personale in uscita, che raggiunge il 38,6% rispetto al 35,3%2019. Nel 2022 il ...Chi vince 'La solitada un milione di dollari... È difficile da dire, anche se Porsche è ... come a CittàCapo, non è stato per mancanza di pezzi di ricambio, ndr) e questo è anche ...

Bonus occhiali, possibile fare domanda online: come richiederlo Il Sole 24 ORE

Agricoltura, turismo, costruzioni e logistica trainano l'aumento delle richieste. Quadruplicati gli inoltri in occasione del "click day". Nel 2022 erano 295mila in più rispetto al 2019 ...Una donna ha fermato il Principe William tra la folla dichiarandosi pugliese e chiedendo al reale inglese, figlio di Carlo III e Diana: "La Puglia è a sud, conosce Bari, Taranto...". La prima reazione ...