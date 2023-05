laci crede davvero. A quattro giornate dalla fine la salvezza diventa finalmente un obiettivo credibile. Ciofani nel primo tempo e un'incornata di Vasquez nella ripresa stendono uno ...... Sassuolo 43, Salernitana 35, Empoli 35, Lecce 31, Spezia 27, Verona 27*,24*, Sampdoria 17.*una partita in più Segui la tua squadra del cuore sul nostro canale WhatsApp Ultim'...La sconfitta in casa dellocomplica notevolmente il finale di campionato dello Spezia chevede le streghe: rendimento flopAdesso, lo Spezia è davvero nei guai. La sconfitta per 2 - 0 contro la, pur al ...

La Cremonese ora ci crede: 2-0 allo Spezia e -3 dai liguri e dal Verona La Gazzetta dello Sport

È tripudio Cremonese allo Zini, dove i grigiorossi di Davide Ballardini battono lo Spezia e tornano in piena corsa salvezza, che ora dista solo tre punti. Basta un gol ...Vittoria preziosissima per i grigiorossi, che si portano a soli tre punti dai liguri. Aspettando Lecce-Verona, la formazione lombarda sogna una clamorosa ...