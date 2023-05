La convention di Forza Italia attende il messaggio di Berlusconi

Il coordinatore nazionale diItalia e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha aperto a Milano la seconda giornata delladel partito che vive dell'attesa del contributo video del fondatore Silvio Berlusconi. Sarà ...Lo ha detto il ministro degli Esteri e coordinatore nazionale diItalia, Antonio Tajani, a margine dell'apertura della seconda giornata dellaazzurra in corso a Milano. 'Berlusconi - ...Lo ha affermato il numero due e coordinatore del partito, Antonio Tajani , in merito alladiItalia di oggi a Milano.

Forza Italia, Tajani: "Intervento video di Berlusconi a convention" Adnkronos

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ..."Silvio Berlusconi farà un bell'intervento video di una ventina di minuti, affermerà il ruolo di Forza Italia, la storia, il presente e anche il futuro". (ANSA) ...