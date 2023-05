La controffensiva ucraina è imminente | la Russia evacua il sud - Forze cecene pronte a sostituire la Wagner a Bakhmut

... lo ha specificato su Telegram Yevgeny Balitsky, governatore della parte di regione occupata dalla Federazione da marzo 2022 Yevgeny Balitsky in vista della. Lo scorso autunno, ...Il Consiglio Ue ha dato infine il via libera all'acquisto di munizioni per 1 miliardo di euro a beneficio dell'. Otto brigate e 40 mila soldati: così sta per cominciare ladi ...... i combattimenti entreranno in una nuova fase più intensa che potrebbe decidere l'esito di questa terribile guerra () Per l', non solo un fallimento nellapuò essere fatale, ma ...

Ucraina, la diretta - La controffensiva di Kiev parte dalla centrale di Zaporizhzhia: "Civili stiano a casa". Evacuazioni di ...

La guerra in Ucraina giunge al giorno 437. Per la Russia, la controffensiva di Kiev pare imminente tra annunci di coprifuoco, chiusure ed evacuazioni nei territori più vicini al fronte. Dopo l'annunci ...Consiglio di sicurezza al Cremlino, cancellate le celebrazioni del 9 maggio in molte città. Un sito ucraino: "Kiev ha usato i Patriot, abbattuto un Kynzhal". Il governo smentisce.