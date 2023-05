LA CONFERENZA DI MISTER PALLADINO ALLA VIGILIA DI TORINO-MONZA

(Di sabato 6 maggio 2023) Nella trentaquattresima giornata di Serie A, ilva a far visita al.Per la prima volta sarà squalificato Raffaele, chedella partita ha comunque parlato come di consueto al Centro Sportivo Luigi Berlusconi-Monzello. In calcenews è possibile vedere lastampa dell’allenatore biancorosso. Fonte articolo e foto: www.ac.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Verso Gelbison - Messina, le parole diEzio Raciti, in vista della odierna partita prevista alle ore 15.00 ad Agropoli contro i ...in un filmato realizzato ieri 05 maggio 2023 in...Domenica alle 12:30 sarà tempo di Atalanta - Juventus . Instampa, Massimiliano Allegri ,dei bianconeri, ha presentato la gara nel consueto appuntamento con i media. Sulla sfida e sull'atteggiamento dei suoi: "Che squadra sarà Una Juve ...Impianti aperti in autostrada: secondo quanto pubblicato sul sito delladelle Regioni e ... E questo anche dopo che è stato appurato daprezzi che comportamento dei benzinai è in linea ...

Atalanta-Juventus, quando parla Allegri: l'orario della conferenza stampa Tuttosport

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino parlerà dalla sala stampa ‘Giancarlo Besana’ di Monzello in vista della partita contro ...Il tecnico del Monza Raffaele Palladino parlerà dalla sala stampa ‘Giancarlo Besana’ di Monzello in vista della partita contro ...