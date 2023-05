La commissaria Ue Johansson chiede di sostenere l’Italia sui migranti | “È un problema europeo”

(Di sabato 6 maggio 2023) Anche la Commissione europea interviene nel dibattito sulla gestione europea della questione. E lo fa schierandosi dalla parte delche, ha spiegato laUe per gli Affari Interni, Ylva, “è sotto un’enorme pressione. Le autorità stanno svolgendo molte operazioni di soccorso in mare” e “dobbiamo mostrare che non si tratta solo di una questione italiana, ma europea”. Parole che arrivano a pochi giorni dallo scontro a suon di dichiarazioni a distanza tra Italia e Francia, con Parigi che ha accusato il governo di Giorgia Meloni di essere incapace di gestire l’emergenza, provocando la reazione del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha deciso di annullare la sua trasferta d’Oltralpe. Per Palazzo Berlaymont le accuse del governo francese sono infondate e parlando ai microfoni di El ...

"Le pene per la corruzione all'interno degli Stati membri variano molto, si va da un minimo di tre mesi a un massimo di 15 anni ", spiega la commissaria Ylva Johansson. Stessa cosa per la prescrizione. Per questo 'proponiamo tempi di prescrizione più lunghi e di armonizzarli' a livello comunitario dice la commissaria europea agli Affari Interni Ylva Johansson, in conferenza stampa a Bruxelles.

“L’obiettivo prioritario del Governo resta quello di ridurre i flussi in entrata e su questo continueremo a operare con determinazione al fine di contrastare l’immigrazione irregolare e il traffico di ...Pene minime comprese tra i 4 e i 6 anni, allungamento delle tempistiche per la prescrizione, aggravanti per scongiurare nuovi scandali di corruzione tipo Qatargate. "Vogliamo costruire una nuova cultu ...