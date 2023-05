Kubi | il trailer del film di Takeshi Kitano in concorso a Cannes

(Di sabato 6 maggio 2023) È stato rilasciato in rete in queste ore il primo teaserdel prossimoepico di guerra giapponese, del regista, inal Festival di2023 Il registadesiderava realizzare questoda trent’anni e ha iniziato a svilupparlo nel 1993. Ne è nato un romanzo che ha scritto e di cui ilè un adattamento. Ilracconta lo storico “incidente di Honno-ji” del 1582, quando un importante vassallo di Oda Nobunaga si ribellò e fece commettere harakiri al suo padrone a Kyoto. Da allora si discute sulle ragioni della rivolta e se Akechi Mitsuhide fosse davvero il capobanda. Un fatto storico di rilevante importanza nella cultura ...

In attesa di vedere il film a Cannes e di darvene le prime impressioni, questo è il primoufficiale originale diIl, tra schematicità e colori saturi, ci porta nel 1955, in un'immaginaria cittadina ...Takeshi Kitano alla regia, Ken Watanabe nel ruolo del protagonista.è già tra gliSebbene non sia stato ancora rilasciato ilufficiale, abbiamo delle prime informazioni ...di Takeishi Kitano Già prima di essere annunciato come pellicola in concorso a Cannes, il nuovo ...

Kubi: ecco il trailer del film di samurai di Takeshi Kitano che sarà ... Best Movie

È stato rilasciato il primo teaser trailer del film epico di guerra Kubi, del regista Takeshi Kitano, in concorso al Festival di Cannes 2023.Il film di Kitano Kubi, in prima mondiale al Festival di Cannes nella sezione Cannes Première, è una storia epica ...