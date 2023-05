(Di sabato 6 maggio 2023) Kimil? Le notizie che si stanno susseguendo sul difensore coreano spaventano ile rischiano di aprire uno squarcio nellastagione del club azzurro. Le prestazioni del classe ’96 hanno impressionato tutti i top club europei che ora sono sulle sue tracce e intendono sottrarlo agli azzurri. Il futuro di Kim è in bilico. E non perché il Napol intenda cederlo ma per la clausola rescissoria presente nel suo contratto che rende inerme il club azzurro di fronte ad un’eventuale offerta di primissimo livello che può essere molto alta anche dal punto di vista personale per il calciatore. Kim(Foto SSC)Kim al Manchester United: offertadei Red Devils Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, il Manchester United è pronto ...

o raddoppia Da quando il Napoli ha brindato allo scudetto la domanda è diventata un ... Come trattenere Spalletti se rischiano di andar via, Osimhen e Giuntoli Difficile sin da oggi ...In gol ci va ancheMin - jae: segna contro il Monza (4 - 0), segna a Roma avviando il successo ... Napoli - Milan di campionato, anticipo delle due sfide nei quarti di finale di Champions,...Juan Jesus Ha mantenuto inalterato il reparto nei casi frequenti in cui ha dovuto sostituireo ... si e'specializzato nel lavoro sulla destra Politano Vive sulla destra eil corridoio per Di ...

"Kim lascia il Napoli": l'annuncio sulla prossima squadra, cifre super Spazio Napoli

Napoli Campione, i protagonisti in difesa: gli uomini del reparto arretrato di Spalletti che hanno blindato il terzo Scudetto.Speciale Scudetto Napoli, i protagonisti del Titolo: l'impatto di Kvaratskhelia, i gol di Victor Osimhen e un muro chiamato Kim.