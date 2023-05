Kiev non ottiene il sostegno dell’India | ma in compenso fa arrabbiare gli induisti

Leggi su strumentipolitici

(Di sabato 6 maggio 2023) Al di fuori dell’Europa il governo ucraino ha sempre cercato ilmilitare e diplomatico, ma senza riuscirci. Nuova Delhi non ha mai ceduto al biasimo e all’insistenza die non sembra voler cambiare proprio oggi la sua posizione di vicinanza e cooperazione con Mosca. Considerando poi la recente figuraccia del Ministero della Difesa ucraino, le chance disi assottigliano sempre di più. L’incidente della vignetta con la dea Kali Qualche giorno fa, il governo ucraino ha recato in modo maldestro un’offesa all’India e alla sua cultura. Si è trattato di un tweet del Ministero della Difesa intitolato “Work of art”, che riportava un’illustrazione dell’artista ucraino Maksym Palenko. La vignetta raffigura la dea indù Kali che troneggia su una città, con la sua classica lingua di fuori e la collana di ...