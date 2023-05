Kessié | arrivata l’offerta dell’Inter Il Barcellona apre alla cessione

Leggi su inter-news

(Di sabato 6 maggio 2023) Franckè un importante obiettivoper l’estate. Il centrocampista ex Milan è in uscita dal, AS riporta già aggiornamenti sulla trattativa. PROPOSTA – Da come AS riporta, l’Inter avrebbe già formulato la prima offerta per l’acquisto di Franckdal, ma non ci sono altri dettagli. Il calciatore è in uscita dal club blaugrana non per motivi sportivi ma per questioni economiche e Xavi lo incontrerà a fine stagione per spiegare di persona la situazione. La società nerazzurra monitora la situazione, ha messo sul piatto altri giocatori per fare scambi, ma ilvuole solo cash: si potrebbe accontentare di 30 milioni di euro. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...