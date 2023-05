Katy Perry spaesata all’incoronazione di Re Carlo III mentre cerca il suo posto

(Di sabato 6 maggio 2023) Un breve video che ritraedi ReIII è già diventato oggetto di meme. Nel dettaglio si vede la cantante girare in maniera un po’ goffa alla ridel suoa sedere fra sguardi confusi, richieste agli altri ospiti se fosse lì il proprioe un enorme cappello lilla che le cade sugli occhi e le rende più complicato vedere.looking for her seat at the #Coronation pic.twitter.com/XimkW5Nv7L — Kandy (@zourkandy) May 6, 2023 Un video che ha fatto il giro del web e che è finito già sulle prime pagine di numerose testate scandalistiche che stanno seguendo live l’incoronazione. pic.twitter.com/yHUh9QLYvY — v (@ViralMaterialz) May 6, 2023 Perché...

Tutti hanno rispettato un preciso dress code imposto dalla casa reale. Come richiesto, gli uomini dovevano puntare sul tight in grigio o in blu, le donne su un abito da giorno che coprisse le ...Dopo tanta attesa, finalmente si è compiuta l'incoronazione di Re Carlo III . Tante le personalità celebri che hanno raggiunto l'Abbazia di Westminster, tra i primi Lionel Ritchie e. Incoronazione Re Carlo III: William e Kate perfetti, Harry in abiti civili Tra gli altri ospiti che hanno assistito alla cerimonia di incoronazione, anche i capi di stati di governo ed un ...Mentre non mancano fra i banchi celebrities come il cantautore australiano Nick Cave, dichiaratamente filo monarchico, o le popstar americana Lionel Ritchie e. Per le strade, al di là del ...

Re Carlo incoronazione, pagelle look: Katy Perry bon ton (8), Letizia Ortiz barbie (7), Rania di Giordania imp ilmessaggero.it

Tutti hanno rispettato un preciso dress code imposto dalla casa reale. Come richiesto, gli uomini dovevano puntare sul tight in grigio o in blu, le donne su un abito da giorno ...Sfilata di celebrità e leader. Presenti anche la first lady e premier Ucraina, per gli Usa la first lady Biden (ANSA) ...