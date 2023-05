Katy Perry cerca il suo posto all’incoronazione di Re Carlo | il simpatico video

Ecco gli outfit che sfoggiano i tanti ospiti giunti a Londra per assistere all'evento dell'incoronazione di Re Carlo III. Dain lilla (che omaggia la stilista britannica cult, recentemente scomparsa, Vivienne Westwood) al tubino nero con soprabito in stile kimono della diva inglese Emma Thompson, scopriamo ...Da Lionel Richie a Emma Thompson, fino a: tutti i vip Incoronazione re Carlo, proteste e contestatori in piazza al grido 'Not my King'. Arrestato il leader di Republic Dove siederà Harry ...bon ton (8) Impeccabile, che canterà domani al concerto che si terrà a Windsor. La cantante ha rispettato alla lettera il dress code apparendo meravigliosa in una tinta a metà ...

L'arrivo di Lionel Richie, Emma Thompson e Katy Perry RaiNews

Tra gli invitati c’è anche Katy Perry, che come in molti sapranno domani sarà tra gli artisti che si esibiranno in occasione del concerto che si terrà per festeggiare i neo sovrani. A salire sul palco ...Jill Biden e la nipote in blu e giallo, come la bandiera ucraina, Emma Thompson saluta la folla, Lionel Ritchie fra i primi in chiesa, ma anche il presidente Mattarella, i Macron e le teste coronate d ...