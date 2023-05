Kate Middleton | omaggio a Lady Diana all’Incoronazione | lo avete notato?

(Di sabato 6 maggio 2023) A un evento come l’Incoronazione di un sovrano, niente può essere lasciato al caso. Quella di Re Carlo non è da meno e tutti gli ospiti della grandiosa cerimonia hanno sfoggiato abiti significativi. Una su tutti, la futura regina, che ha reso un commoventealla Principessacon un dettaglio che non è passato inosservato. È innegabile che a molti sarebbe piaciuto vedere proprio la defuntaal fianco di Carlo nell’abbazia di Westminster. Ma scopriamo insieme tutta l’importanza e la portata simbolica di un outfit come quello scelto daall’evento più atteso e studiato dell’anno.di Re Carla omaggia...

La piccola è una versione in miniatura della mammacon un outfit bianco matchy - matchy Alexander McQueen . Eccola, dunque, con una cappa in crêpe di seta color avorio - tonalità da sempre ...La più attesa, nonostante fosse Camilla oggi a essere incoronata regina del Regno Unito, è stata, la Principessa del Galles . La bellanon ha disatteso le aspettative, anzi ha sorpreso con la sua regalità ed eleganza innata mostrandosi per la prima volta in abito da ...Arrivano all'abbazia di Westminster per l' incoronazione di re Carlo III : l'erede al trono William , la moglie e futura regina amatissima dai sudditi Catherine detta, con i tre figli George , Charlotte e Louis , rivestiti degli abiti da cerimoniale prescritti dal ruolo.all'incoronazione di re Carlo: 'La vera regina è lei'. L'abito che ha ...

Kate Middleton impeccabile all'incoronazione di re Carlo III: le foto Vanity Fair Italia

Sabato 6 maggio 2023 è il primo “vero” giorno di Re Carlo III. Ad assistere all'evento storico c'era Harry (senza Meghan Markle) ma anche William con la moglie, la Principessa del Galles. Ed è proprio ...Tra gli invitati alla cerimonia d'incoronazione di re Carlo e della regina Camilla, riflettori puntati su Kate Middleton che per l'occasione, ha optato per un look coordinato con la figlia Charlotte ...