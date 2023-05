Kate Middleton | la decisione spiazzante presa prima dell’incoronazione

(Di sabato 6 maggio 2023)attira l’attenzione di tutti i sudditi e non solo. La moglie del principe William, infatti, a solo qualche giorno dalla celebrazionedi Carlo III decise di stravolgere tutto. Ecco quale sarebbe la scelta che avrebbe preso la principessa del Galles. L’incoronazione di re Carlo è alle porte e al 6 maggio manca … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Relegato in terza fila, escluso persino dalle foto ufficiali, privato della sua divisa miltare: Harry , durante l'incoronazione di Re Carlo più che un 'figlio di scorta' potrebbe apparire come un ...Si distinguerà dalla massa proprio con il suo abito.sarà la prima principessa del Galles a partecipare a un'incoronazione dal 1902. E tutti gli occhi, lo sa bene, ...Relegato in terza fila, escluso persino dalle foto ufficiali, privato della sua divisa miltare: , il figlio di scorta, arriva sorridente durante l'incoronazione di . E tutti gli occhi sono su di lui. ...

Incoronazione di Re Carlo III, Kate Middleton copia le scarpe di Meghan Markle Il Tempo

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Tutti hanno rispettato un preciso dress code imposto dalla casa reale. Come richiesto, gli uomini dovevano puntare sul tight in grigio o in blu, le donne su un abito da giorno ...