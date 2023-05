Kate Middleton impeccabile all' incoronazione di re Carlo III | le foto

(Di sabato 6 maggio 2023) La moglie del futuro sovrano d'Inghilterra è, come al solito, perfetta all'Abbazia di Westminster a Londra per la cerimonia

all'incoronazione di re Carlo: 'La vera regina è lei' Charlotte all'incoronazione di Re Carlo, la principessina ruba il look a mammaLa regina è vestita di broccato ...Fascino, bellezza, eleganza: è meravigliosanel giorno dell'incoronazione di Re Carlo ...è una visione . Regale e impeccabile, arriva all' incoronazione di re Carlo III con passo deciso, andatura regale e grande dignità. Avvolta in un lungo mantello che riprende tutti i ...

Il principe George, figlio del Principe William e della Principessa Kate Middleton, ha presenziato all'incoronazione di Re Carlo con altri sette bambini, nel ruolo di paggetto del sovrano.Avete notato che quasi tutti i reali hanno indossato dei mantelli colorati durante l’incoronazione di re Carlo III Kate Middleton, Sophie di ...