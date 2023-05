Kadyrov | ' Forze cecene pronte a sostituire Wagner a Bakhmut'

Se il gruppo Wagner dovesse lasciare Bakhmut come minacciato dal suo numero uno Yevgeny Prigozhin, lececene di Ramzansono pronte a subentrare. È quanto ha annunciato lo stessosu Telegram. "Se il fratello maggiore Prigozhin e il Wagner se ne vanno, lo Stato maggiore perderà un'...E se la Wagner, come annunciato dal suo capo Yevgeny Prigozhin , lascerà Bakhmut , saranno le 'cecene' a prendere il suo posto. Lo ha fatto sapere il leader ceceno, Ramzan, in un post ...Leggi anche Bakhmut, Prigozhin e ritiro Wagner: cosa succede, lo scenario Bakhmut, Prigozhin annuncia ritiro Wagner e attacca Mosca - Video Bakhmut,: "Se Wagner lascia,cecene al suo ...

Bakhmut, Kadyrov: "Se Wagner lascia, forze cecene al suo posto" Adnkronos

Se il gruppo Wagner dovesse lasciare Bakhmut come minacciato dal suo numero uno Yevgeny Prigozhin, le forze cecene di Ramzan Kadyrov sono pronte a subentrare ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 437. Per la Russia, la controffensiva di Kiev pare imminente tra annunci di coprifuoco, chiusure ed evacuazioni nei territori più vicini al fronte. Dopo l'annunci ...