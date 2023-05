Juventus | Szczesny in Premier League | la coppia di portieri 2023 2024

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 6 maggio 2023) Lasi gioca la stagione nelle prossime partite. La squadra di Massimiliano Allegri è in corsa per due obiettivi importanti in stagione: il campionato di Serie A con l’intenzione di chiudere almeno al quarto posto mentre in Europaè altissima l’attesa per il doppio scontro di semifinale contro il Siviglia. La dirigenza continua a valutare la strategia per la prossima stagione e sono in arrivo importanti notizie. In attesa della decisione sul nome del prossimo direttore sportivo, il club bianconero inizia a muoversi sul fronte calciatori. E’ prevista una vera e propria rivoluzione in tutti i reparti, sono state avviate già le prime trattative in entrata ed uscita. Lainizia a muoversi sul fronte esterni, valutazioni anche sul reparto avanzato. Foto di Marcin Cholewinski / AnsaIdella ...