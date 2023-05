Juventus | ora l’Europa League è possibile | ecco perché

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 6 maggio 2023) Laè sempre stata una grande favorita per la vittoria delma ora la vittoria della coppa è decisamente. Allegri (Ansafoto)I bianconeri, in questa stagione, hanno vissuto una delusione fortissima con l’uscita dalla Champions ai gironi; un cammino interrotto troppo presto considerando il livello dellae la forza della rosa a disposizione di Allegri. L’eliminazione ha fatto scivolare la Juve in Europa; l’obiettivo dei bianconeri è sempre stato quello di arrivare in fondo alla competizione e arrivati a questo punto il traguardo non è così im. Vlahovic e compagni hanno eliminato lo Sporting Lisbona nei quarti di finale grazie a due prestazioni di grande livello: squadra attenta, concentrata, solida e cinica al punto ...