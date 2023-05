Juventus-Inter Women 2-2 | play off Serie A Femminile | il tabellino

(Di sabato 6 maggio 2023)termina 2-2 (vedi report). L’riesce a recuperare l’iniziale svantaggio, finendo in pareggio la sfida digrazie ai gol di Polli e Chawinga. Ildi, gara valida per la 7ª giornata della seconda fase di2 Marcatrici: Pedersen (J) al 2?, Cantore (J) al 15?, Polli (I) al 75?, Chawinga (I) al 90+2?.(3-5-2): 16 Peyraud Magnin; 2 Pedersen, 3 Gama, 5 Nilden, 6 Nystrom (18 Beerensteyn dal 70?), 7 Cernoia ...

Lagiocherà con l'Atalanta e se vincerà andrà a +2 dai biancocelesti (se Milan - Lazio ... intanto, si porterebbe a 61 punti con questa vittoria, e spererà in un pareggio tra Roma eper ...... in nome delle tv e del calcio spezzatino invece capita di vedere Milan - Lazio fissata alle 15, Roma -alle 18 e Atalanta -alle 12.30 del giorno dopo. Assurdo. Detto tutto questo, è ...Sabato 6 maggio ore 15: Milan - Lazio (Dazn) Sabato 6 maggio ore 18: Roma -(Dazn) Sabato 6 maggio ore 20.45: Cremonese - Spezia (Dazn e Sky) Domenica 7 maggio ore 12.30: Atalanta -(...

16:32 - Pareggio con grande rammarico per la Juventus Women, che contro l'Inter non va oltre il 2-2 casalingo. Dopo aver chiuso la prima frazione in vantaggio di due gol (reti di Pedersen ...95' - Destro di Bonansea dal limite, palla alta. 94' - Quello di Chawinga è il sesto gol subito dalla Juventus nell'ultimo quarto d'ora di partita. 93' ...