Juve | un club inglese si muove per Iling-Junior

Palladino smentisce però qualcosiasi contatto con la dirigenza della Continassa: 'Se lami ha chiamato Non ho ricevuto nessuna telefonata, da nessun. Queste cose le gestisce il mio agente. ...Quella spondaa cui il tecnico dei biancorossi viene accostato: "Non ho ricevuto alcuna telefonata, da parte di nessun", spiega Palladino. "In questo momento non voglio sentire niente che ...Atalanta quinta,terza. Nerazzurri con una vittoria a Bergamo nelle ultime 17 sfide di A, 5 ...con opzione ZONA DAZN attiva] diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214) Sky Calciodalle 22:...

Monza, Palladino: "Juve Non mi ha chiamato nessun club, non voglio distrazioni" - Sportmediaset Sport Mediaset

Il calciatore in forza al Napoli, Matteo Politano, ha riservato un duro attacco alla Juventus, nel corso dei festeggiamenti per lo Scudetto ...Raffaele Palladino nel mirino delle grandi, Juventus compresa: le parole dell'attuale tecnico del Monza in conferenza stampa ...