Juve | rispunta un vecchio pallino di mercato | contatti già avviati

(Di sabato 6 maggio 2023) In casantusil nome di Pau Torres come idea per rinforzare la difesa del prossimo anno. Il centrale del Villarreal era già...

Ecco checosì la 'sua': per tornare a Torino, però, con ogni probabilità Morata dovrà rinunciare all'attuale ingaggio da 5,2 milioni di euro netti. Una scelta di cuore che ...E, alla sua prima stagione in tinte giallorosse, l'exha fatto davvero bene, entrando immediatamente nel cuore dei tifosi della Lupa . E non potrebbe essere altrimenti se si dà un'occhiata ai ...... le ultime novità su, Inter, Milan, Napoli e Roma . Juventus decisa su Pau Torres , dunque, ... Per l'attaccoIcardi come vice - Vlahovic e rimane in piedi l'idea Zaniolo , così come rimane ...

La dirigenza della Juventus ha in cima alla lista i rinnovi di Di Maria e soprattutto Rabiot, mentre in entrata è tornato a circolare il nome di Alvaro Morata per quella che diventerebbe la sua terza ...