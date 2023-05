Juve-Pau Torres | affondo in caso di Champions? Prima scelta resta italiana

Leggi su calcionews24

(Di sabato 6 maggio 2023) Lantus potrebbe tornare alla carica in estate per Pau, il difensore del Villarreal piace ma arriverebbe soltanto indiLantus potrebbe tornare alla carica in estate per Pau, il difensore del Villarreal piace ma arriverebbe soltanto indi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ladei bianconeri però resterebbe Scalvini dell’Atalanta.