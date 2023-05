(Di sabato 6 maggio 2023) Sono sempre di più i giovani che Allegri sta pescando dalla Next Gen per rinforzare la rosantus. Tra i giocatori saliti stabilmente...

Respinto il reclamo e penalizzazione confermata: comela classifica dopo l'annuncio ufficiale Nelle ultime settimane la Giustizia sportiva ha avuto non poco lavoro, non solo in merito alla questione Juventus ma anche in relazione ad altri club ...Allegriumore e dice Anche sullo scudetto del Napoli il tecnico bianconero è gelido Ultima riflessione su Pogba :... la pioggia che cadeva quando segnasti il tuo gol più incredibile alla. Trentatré sono stati ... i morti a Napoli non se ne vanno mai, sono il ricordo di un amore che cie non ci lascia. ...

Juve, cambia il mercato di Iling: la sliding door dell'estate Calciomercato.com

70' - Triplo cambio nella Juventus: entrano Gunnarsdottir, Beerensteyn e Girelli, escono Caruso, Simon e Nystrom. 68' - Cooling Break. 67' - Doppio cambio nell'Inter: ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...