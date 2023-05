Istituzioni e società civile a confronto in Senato su ddl Calderoli

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 6 maggio 2023) L'8 maggio nella Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria in piazza della Minerva “Da cinque anni ci battiamo contro il progetto eversivo dell’Autonomia Differenziata, che annulla principi fondamentali della Costituzione, si abbatte in modo catastrofico sullo stato di donne e uomini tra i più indigenti del Paese, cancella diritti e conquiste di lavoratrici e lavoratori, configurando una rottura dell’unità della Repubblica”. Così oggi in un nota i Comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, l’unità della Repubblica e l’uguaglianza dei diritti. Saranno presenti all’iniziativa organizzata a Roma lunedì prossimo, 8 maggio: l’appuntamento è nella Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva,della Repubblica, in Piazza della Minerva a Roma. “Nel corso del tempo -ricordano i Comitati- abbiamo moltiplicato i ...