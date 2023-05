(Di sabato 6 maggio 2023) Un popolo imprigionato. Il popolo. Globalist l'ha raccontato con il prezioso contributo documentale dell'Ambasciata di Palestina in Italia. La storia di Khader Adnan Ritorniamo sul tema con due articoli illuminanti. Per l'autorevolezza ...

... anche se esagerava la sua importanza per la lotta palestinese: 'mi ha trasformato in un ... Idi Adnan hanno mangiato shawarma e pizza nella sua stanza d'ospedale durante il suo ...Viene arrestato per la prima volta nel 1999 da, che lo trattiene per quattro mesi, prima di ... spesso senza accuse e processi a carico e torturato dai suoi, che lo sottoponevano ad ...Golda crede nella sopravvivenza disopra ogni cosa. È solo per questo che si ritrova al ... una volta in libertà, stringe un patto con i suoi. Mandela ha vinto, ma sa che un mancato ...

Israele, i carcerieri lasciano morire il detenuto palestinese ridendo e mangiando la pizza Globalist.it

Un popolo imprigionato. Il popolo palestinese. Globalist l’ha raccontato con il prezioso contributo documentale dell’Ambasciata di Palestina in Italia.